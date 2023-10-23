نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سيمبا يفاجئ جماهير الأهلي بتصريحات نارية قبل مواجهة إياب ربع النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال روبيرتو أوليفيرا المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني أن الفريق يعرف أهمية مباراة الأهلي ولدينا تركيز شديد في المباراة.



روبيرتو أوليفيرا: قدمنا مباراة جيدة في مباراة الذهاب أمام الأهلي

وصرح روبيرتو أوليفيرا في تصريحات عبر الموتمر الصحفي:" معادتين على اللعب بحضور جماهيري كبير".

وأكمل: "سيمبا التنزاني فريق كبير هو من أفضل 7 في قارة إفريقيا حاليًا".

وتابع: "نسعي لخطف بطاقة التأهل من النادي الأهلي هنا في القاهرة ولكن لدينا تركيز شديد في المباراة".

وأضاف: "استعدينا للمباراة بشكل جيد ونتيجة مباراة الذهاب هي جيدة بالنسبة لنا".



واختتم: "كل ما فعلناه في مباراة الذهاب يجبر النادي الأهلي على احترامنا قبل مباراة العودة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني لمواجهة الأهلي ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.

