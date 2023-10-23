نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "6 مليون دولار".. السبب الحقيقي وراء فشل الأهلي في ضم نجمي بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، تجهيز ملف التعاقدات الجديدة داخل القلعة الحمراء، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، بعد توصية المدرب السويسري مارسيل كولر.

وكانت لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء،قد وضعت نجمي بيراميدز إبراهيم عادل والمدافع الدولي أسامة جلال، على طاولة المفاوضات في الموسم الحالي.

- تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم جلال وعادل من بيراميدز

وصرح محمد مراد الناقد الرياضي، أن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، تواصل مع أحد المسؤولين في بيراميدز، من أجل ضم أسامه جلال وإبراهيم عادل ثنائي الفريق، منذ ما يقرب من 4 أشهر.

وواصل مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بيراميدز طلب الحصول على 6 مليون دولار للتنازل عن الثنائي، ومن بعدها تم إجراءات التجديد لهم".

وأختتم محمد مراد: "أسامه جلال كان أحد الأولويات داخل النادي الأهلي، وقد يتم عودة طلب التعاقد معه خلال شهر يناير المقبل، حال استمرار اللاعب في الخروج عن التشكيل الأساسي".،

