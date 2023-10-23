نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفاصيل.. جلسة بين خالد بيبو وعبدالقادر في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن جلسة جمعت بين خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وأحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمناقشة العرض القطري من نادي الوكرة.

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن بيبو أبلغ عبد القادر أنه لا مجال للحديث حاليا عن أي عروض إحتراف وأن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يرفض نهائيا حاليا الحديث عن رحيل أي لاعب.

جلسة بين خالد بيبو وعبدالقادر في الأهلي

وأضاف شبانة، أن بيبو طالب اللاعب التركيز في الملعب فقط خلال الفترة المقبلة حتى يستطيع العودة لتشكيلة الفريق من جديد.

وأتم شبانة حديثة، بأن وكيل اللاعب اتفق مع النادي القطري بعدم الحديث عن العرض لوسائل الإعلام، حتى يحصل على موافقة رسميه من النادي الأهلي على إتمام الصفقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في الخامسة مساء ضمن منافسات دور الإياب لربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

