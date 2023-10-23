نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انتقال عمر كمال للأهلي.. سيف زاهر يحسم الجدل (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -







صرح الإعلامي سيف زاهر، من خلال برنامجه، "ملعب أون تايم"، بإن جميع الخطوط تظل حتى الآن مفتوحة أمام جميع الأندية لضم اللاعب عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر، للإستفادة من خدماته.

آخر تطورات انتقال عمر كمال للأهلي



وأوضح سيف زاهر، قائلًا: " يُعد هذا الموسم هو الأخر للاعب مودرن فيوتشر عمر كمال، ومن الطبيعي إن يتنافس عليه الثلاثي "أهلي، زمالك، بيراميدز"، ولكن الأهم هل سيجدد الفريق للاعبه للإستفادة من خدماته؟".



وأكمل: "إذا لم يجدد اللاعب لفريقه، ستصبح المنافسه شرسه بين الأندية الثلاثة، لضم اللاعب، أما في حين تم تجديد عقد اللاعب، سيكون القرار لمودرن فيوتشر في بيع اللاعب".



واتم: " 'كل الخطوط مفتوحة'.. هنا لا يوجد انتماءات، من يريد اللاعب وعلى كامل الجاهزية وتواجد المقابل المادي سينضم اللاعب على الفور للفريق بأمر من مودرن فيوتشر".

وجدير بالذكر في حال انتهاء تعاقد اللاعب عمر كمال، مع فريقه، يحق له التوقيع لأى نادٍ مجانًا فى يناير المقبل.

