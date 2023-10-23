نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن يرحل.. ريال مدريد يرد على عروض الدوري السعودي لضم "الساحر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسمت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، موقفها النهائي من العروض السعودية التي يقدمها صندوق الاستثمارات في الفترة الأخيرة، لأحد نجوم الميرنجي، لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وجاءت تلك الخطوة ضمن مخطط الإدارة السعودية الأخير في استقطاب نجوم أوروبا هذا الموسم، والذي نجحت به بشكل كبير ومذهل بعض إبرام العديد من التعاقدات الضخمة في مقدمتها، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وهندرسون ورياض محرز وبنزيما وكانتي ونيفيز وبروزوفيتش وجوتا وماكسيمن وفيرمينيو وجابري فيجا.

- ريال مدريد يحسم مصير مودريتش

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن رفض مسؤولو ريال مدريد مناقشة مقترح الحصول على خدمات الكرواتي لوكا مودريتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وجاء ذلك بعد تصريحات جوزيه أنخيل، المدير التنفيذي للنادي، والذي أكد بها:" أن لا يوجد أي خطة أو اتفاق أو قرار برحيل مودريتش عن صفوف العملاق المدريدي في الميركاتو الشتوي القادم".

وتابع:" لا يوجد أي محادثات أو مفاوضات قريبة مع صندوق الاستثمارات السعودي، لرحيل المايسترو الكرواتي في يناير المقبل".

