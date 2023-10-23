نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل محمد عبد المنعم من صفوف الأهلي.. سيف زاهر يكشف الأسرار (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة "أون تايم سبورت"، عن موقف رحيل محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورغبته في الإحتراف خارج الأحمر.

وصرح سيف زاهر عبر برنامجه "ملعب أون تايم"، قائلًا: " نعم.. يوجد العديد من العروض للاعب الأهلي محمد عبد المنعم، وهذه العروض منذ سنه وتستمر حتى الأن".

وأكمل: " من وجهة نظري محمد عبد المنعم، "مش عايش معانا..لاعب ثلاجة"، لم يلتفت لأي أخبار تتردد من حوله حول رحيله، وعندما يتساءل عن رغبته في الرحيل، يقول انا لاعب في النادي الأهلي والنادي هو المسؤول عن رحيلي بالإتفاق مع وكيل أعمالي..انا لاعب كورة أضع كامل تركيزي في عملي فقط".

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمواجته ضد سيمبا التنزاني المقرر لها غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مسًاء، في إياب دور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وشارك محمد عبد المنعم في التدريبات الجماعية، بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي تسببت في ابتعاده عن المشاركة مع الفريق.

