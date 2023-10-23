نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وكيل أحمد فتوح يصدم الأهلي بتصريح ناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من التطورات بشأن مستقبل أحمد فتوح مع نادي الزمالك، ورغبة الأهلي في ضمه.

وأكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أن لم تحدث اي مفاوضات مع النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، وأن كل ما يثار غير صحيح.

وكيل أحمد فتوح يصدم الأهلي بتصريح ناري

وقال سمير في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: الباب مغلق حول ملف إمكانية انضمام أحمد فتوح للأهلي، واحتمالية انضمامه للأهلي صعبة.

وأضاف: المفاوضات كانت من جانب وسطاء فقط وليست رسمية بشأن انضمامه للأهلي.

