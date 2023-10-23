الرياضة

عاجل.. وكيل أحمد فتوح يصدم الأهلي بتصريح ناري

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من التطورات بشأن مستقبل أحمد فتوح مع نادي الزمالك، ورغبة الأهلي في ضمه.

وأكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أن لم تحدث اي مفاوضات مع النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، وأن كل ما يثار غير صحيح.

 وكيل أحمد فتوح يصدم الأهلي بتصريح ناري

وقال سمير في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: الباب مغلق حول ملف إمكانية انضمام أحمد فتوح للأهلي، واحتمالية انضمامه للأهلي صعبة.

وأضاف: المفاوضات كانت من جانب وسطاء فقط وليست رسمية بشأن انضمامه للأهلي.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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