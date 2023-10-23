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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن فتح خطوط إتصال بين إدارة نادي الزمالك الجديدة، ونادي سبورتنج لشبونه البرتغالي للوصول إلى حل ودي في أزمة مستحقات شيكابالا المتأخرة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن الزمالك عرض دفع ٥٠ ٪ من المبالغ المستحقة على أن يتم تقسيط الباقي على دفعات يتم الإتفاق على موعدها.

الزمالك يخاطب لشبونة بسبب أزمة المستحقات

وأتم شبانة حديثه، بأن إدارة الزمالك تدرس إرسال وفد رسمي إلى البرتغال لسرعة إتمام التفاوض وحسم الأمور لإبلاغ الفيفا حتى يتم رفع القيد قبل فترة الإنتقالات المقبلة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

