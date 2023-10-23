عاجل.. موقف أحمد فتوح من الرحيل عن الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

موقف أحمد فتوح من الرحيل عن الزمالك

وتحدث سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، عن تطورات تجديد عقد اللاعب مع النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وجود مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وقال سمير في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: رغبة أحمد فتوح الأولى هى البقاء مع نادي الزمالك، واللاعب لديه مستحقات قديمة يجب دفعها في البداية.

وتابع: هناك جلسة حدثت مع حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي قبل الانتخابات بأسبوع واتفقنا على بعض الأمور.