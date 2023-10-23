نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بديل الأخطبوط".. ريال مدريد يحسم مصير نجمه من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، آخر تطورات ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن صفوف العملاق المدريدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم بعض المراكز داخل تشكيل الميرنجي.

ويخطط البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لتأمين مركز حراسة المرمى، بسبب إصابات الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا المتكررة.

- ريال مدريد يحسم مصير كيبا

ونشرت شبكة "ديفينسا سينترال" الإسبانية، أن مسؤولو نادي ريال مدريد يستعدون لسداد مبلغ 10 ملايين يورو، قيمة حسم صفقة حارس مرمى الفريق كيبا نهائيا بعد التعاقد معه على سبيل الإعارة هذا الموسم بضمان الشراء نهاية الموسم الجاري.

وتعاقدت إدارة الميرنجي مع كيبا، بعد إصابة كورتوا بالرباط الصليبي في بداية الموسم.

ونجح كيبا في تعويض غياب الدولي البلجيكي المخضرم، بعدما شارك في 9 مباريات، حقق بهم كلين شييت في 5 مواجهات.

