نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تجديد عقد أحمد فتوح بشكل رسمي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقترب مسؤولو نادي الزمالك من الإعلان عن تجديد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

موعد تجديد عقد أحمد فتوح بشكل رسمي مع الزمالك

وأكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي أتم بعض الاتفاقات مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

وقال سمير في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: من المقرر أن يتم تجديد أحمد فتوح بشكل رسمي مع نادي الزمالك خلال أول أسبوع بشهر ديسمبر وبحد أقصى يوم 10 من الشهر المقبل.

وأضاف: وضعنا بعض البنود في جلستنا مع حسين لبيب خلال الأيام الماضية، وسوف نتوصل لاتفاق وتجديد عقد اللاعب واستمراره مع الزمالك.

