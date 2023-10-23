نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنيا.. "كولر" في حيرة ما بين اللعب على السرعات والضغط العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي في الخامسة من مساء الغد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني، في إطار مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز المعلومات الفنية التي تدور في عقل المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر.

أولًا.. تطبيق طريقة الأهلي والضغط العالي

يفكر المدير الفني لفريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيمبا، وذلك لتسهيل العبور للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

ويعمل كولر على تفادي أخطاء مباراة الذهاب، من عدم استغلال الفرص، وكذلك الأخطاء الدفاعية التي أسفرت عن التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر بطريقة لعبه المعتادة 4-3-3 والدفع باللاعب إمام عاشور في وسط الملعب بجوار الثنائي أليو ديانج واللاعب مروان عطية.

ومن المتوقع أن يبدأ كولر المباراة بتطبيق الضغط المتقدم على دفاع الفريق التنزاني من الأمام لخطف هدف مبكر يسهل مأمورية الأهلي في المباراة.



ثانيًا.. اللعب على السرعات والتشكيل المتوقع

يفكر السويسري مارسيل كولر في أكثر من طريقة للمباراة، فمن الممكن أن يلعب بـ٤-٣-٣، ولكن من منتصف ملعب سيمبا التنزاني، وعدم الأندفاع الهجومي منذ البداية.

يسعى كولر لتأمين دفاعاته وتلاشي الأخطاء الساذجة، واللعب على التحول السريع من الدفاع للهجوم، بالاعتماد على ثنائى الأجنحة المغربي رضا سليم والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي.

خط الدفاع:

محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط:

مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

خط الهجوم:

رضا سليم، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.

