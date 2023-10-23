نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024 والتشكيل.. تردد قناة أفغانية مفتوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل قطاع عريض من المواطنين عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد مومباي الهندي وهي التي تجمع بينهما اليوم الأثنين لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة مومباي

ومن المُنتظر أن يدخل الزعيم الهلالي تلك المواجهة بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد- خاليدو كوليبالي- علي البليهي- ناصر الدوسري

خط الوسط: روبين نيفيز- مصعب الجوير- أندريه كاريلو- سالم الدوسري.

خط الهجوم: الكسندر ميتروفيتش – عبد الله الحمدان

تنطلق فعاليات بث مباشر مباراة الهلال ضد مومباي سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد مومباي

تنقل المباراة عبر قناة اس اس سي اكسترا 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير الكابتن مدحت شلبي مع إمكانية مشاهدتها عبر القنوات التالية ايضًا:-

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.

قناة TVP Sport HD

القمر الصناعي: Hot Bird.

التردد: 10834.

الأستقطاب: عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة AZ Tv

القمر الصناعي: AzerSpace 416°E.

التردد، 11169.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 20400.

قناة TRT SPOR HD

القمر الصناعي: Afghansat 1

التردد: 11054.

الأستقطاب: عمودي.

معدل الترميز، 30000.

قناة 3 Sport

القمر الصناعي: Afghansat 1.

التردد: 11293.

الأستقطاب: عمودي.

التردد: 11293.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة Polsat Sport