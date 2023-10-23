نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. ريال مدريد يحسم مصير الدينامو وكولر يتوعد سيمبا وموقف نجم برشلونة من مباراة شاختار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نشرة منتصف اليوم الاثنين

وتأتي نشرة منتصف اليوم الاثنين وفق ما يلي:-

ريال مدريد يحسم مصير مودريتش

مودريتش

حسمت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، موقفها النهائي من العروض السعودية التي يقدمها صندوق الاستثمارات في الفترة الأخيرة، لأحد نجوم الميرنجي، لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وجاءت تلك الخطوة ضمن مخطط الإدارة السعودية الأخير في استقطاب نجوم أوروبا هذا الموسم، والذي نجحت به بشكل كبير ومذهل بعض إبرام العديد من التعاقدات الضخمة في مقدمتها، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وهندرسون ورياض محرز وبنزيما وكانتي ونيفيز وبروزوفيتش وجوتا وماكسيمن وفيرمينيو وجابري فيجا.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن رفض مسؤولو ريال مدريد مناقشة مقترح الحصول على خدمات الكرواتي لوكا مودريتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وجاء ذلك بعد تصريحات جوزيه أنخيل، المدير التنفيذي للنادي، والذي أكد بها:" أن لا يوجد أي خطة أو اتفاق أو قرار برحيل مودريتش عن صفوف العملاق المدريدي في الميركاتو الشتوي القادم".

وتابع:" لا يوجد أي محادثات أو مفاوضات قريبة مع صندوق الاستثمارات السعودي، لرحيل المايسترو الكرواتي في يناير المقبل".

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كولر: الأهلي جاهز لتخطي عقبة سيمبا وأثق في اللاعبين

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمباراة سيمبا التي تقام مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر في مباراة العودة غدًا لدعم الفريق. قدمنا شوطًا أول جيدًا في تنزانيا وأهدرنا العديد من الفرص، واستطاع سيمبا أن يعود خلال الشوط الثاني ويسجل هدفين، ولكن في المجمل حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتنزانيا، وهدفنا التأهل إلى نصف نهائي البطولة في مباراة الإياب غدًا».

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برشلونة يحسم موقف الظهير الطائر من المشاركة أمام شاختار

بالدي

كشفت تقارير صحفية عن موقف الظهير الأيسر بالدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من المشاركة مع النادي الكتالوني أمام نظيره فريق شاختار الأوكراني.

ويواجه نادي برشلونة نظيره فريق شاختار الأوكراني يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن اللاعب بالدي خرج من مباراة برشلونة أمس أمام أتلتيك بلباو وهو يعرج ويعتبر الفحص الأولى له مطمئن وهو إرهاق متراكم فقط وسيحصل على راحة أمام شاختار وسيكون جاهزًا للقاء الكلاسيكو.

وكان نادي برشلونة نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد.