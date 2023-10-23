"أخطاء فاضحة وظلم بيّن".. الإسماعيلي يقدم احتجاجًا لاتحاد الكرة بسبب حكم مباراة فاركو

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أحمد جودة - القاهرة - خطاب الإسماعيلي للاتحاد المصري ورابطة الأندية المصرية

"أخطاء فاضحة وظلم بيّن".. الإسماعيلي يقدم احتاجًا لاتحاد الكرة بسبب حكم مباراة فاركو، قدم نادي الإسماعيلي الذي يلعب بين صفوف الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" 2023-2024، أحتاج رسمي ضد حكم مباراته أمام فاركو.

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وكان نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي هزيمة في الدقائق الأخيرة من المباراة، أمام فاركو بهدف نظيف مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

الإسماعيلي يخاطب اتحاد الكرة بسبب مباراة فاركو

وأرسل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة، ضد الحكم نارد قمر الدولة، حكم مباراة الفريق أمام فاركو بالدوري المصري أمس.

"أخطاء فاضحة وظلم بيّن".. الإسماعيلي يقدم احتاجًا لاتحاد الكرة بسبب حكم مباراة فاركو

بعدما شهدت المباراة أخطاء تحكيمية عديد، ذكرها الدراويش في خطابه الرسمي للاتحاد المصري ورابطة الأندية، أثرت على نتيجة مباراة الأصفر أمس أمام فاركو، ليخسر 3 نقاط هامة في مشوار البطولة المصرية.

خطاب الإسماعيلي للاتحاد الكرة المصري

وجاء نص خطاب الإسماعيلي المرسل إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية كالتالي:-: "السيد الأستاذ جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، السيد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، السيد الأستاذ عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، السيد فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحية طيبة وبعد...".

تابع: "يسعدني ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن نبعث لسيادتكم بأرق التحيات مع خالص تمنياتنا لسيادتكم بدوام التوفيق".

وأضاف: "في إطار حرصكم جميعًا كمسؤولين عن منظومة الكرة المصرية بتطوير ورفع شأن قيمة الدوري المصري، ومن خلال حرص النادي الإسماعيلي على مشاركتكم بنفس النهج فإننا نضع بين أيديكم ما حدث من ظلم بيّن وواضح، أثر بالسلب على نتيجة مباراة الإسماعيلي وفاركو والتي أقيمت مساء يوم الأحد الموافق 22/10/2023 بملعب الإسماعيلية في إطار مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري، وقد شهدت تدني في أداء طاقم التحكيم ووقوع أخطاء تحكيمية فاضحة لا تليق بقيمة ومكانة النادي الإسماعيلي من الحكم "نادر قمر الدولة" وطاقم حكام الفيديو مما أثر على نتيجة المباراة".

"أخطاء فاضحة وظلم بيّن".. الإسماعيلي يقدم احتاجًا لاتحاد الكرة بسبب حكم مباراة فاركو

وجاءت هذه الحالات كالتالي:

أولا: عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للنادي الإسماعيلي خلال الشوط الأول، نتيجة لمسة يد على لاعب نادي فاركو بالرغم من قرب الحكم من اللعبة وتحت نظره بشهادة ورؤية جميع الخبراء في الاستوديوهات التحليلية، إلا أن حكم الساحة لم يحتسبها ولم يتم استدعائه من حكام الفيديو.

ثانيا: لم يقوم حكم الساحة بطرد اللاعب عبد الله بكري مدافع نادي فاركو، نتيجة عرقلة ياو أنور على الرغم من قيام حكم الفيديو "محمود ناجي" وهو من حكام النخبة الإفريقية باستدعائه مما لوحظ أن هناك تعنت من حكم المباراة في عدم طرد اللاعب في ظلم فج للنادي الإسماعيلي، يراه القاسي والداني مما أفقد النادي ثلاث نقاط غالية، وبدء مسلسل نزيف النقاط مما يؤثر على مسيرته بالدوري العام.

ونحيطكم بأن مثل هذه الأفعال التي تصدر من الحكام أصبحت تثير غضب واستياء جماهير النادي الإسماعيلي وأن النادي إذ يحمل رابطة الأندية والإتحاد المصري لكرة القدم أن نتيجة هذه الاستفزازات لجماهير النادي سوف تؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.

أكمل: "لذا يتقدم النادي الإسماعيلي بالتظلم على تلك الوقائع التي تم سردها مطالبًا سيادتكم بالآتي:-

1- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية.

2- إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة وحكام الفيديو، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة وعدم مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة أي من مباريات النادي الإسماعيلي في المباريات القادمة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع مع إيقاف حكم الساحة وحكام الفار عن التحكيم.

3- تعيين حكام دوليين على أعلى مستوى سواء داخل الإسماعيلية أو خارجها أسوة بالأندية الكبيرة بالدوري العام.