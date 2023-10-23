نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر يتحدث عن موقف ثنائي الأهلي أمام سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمباراة سيمبا التي تقام مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر في مباراة العودة غدًا لدعم الفريق. قدمنا شوطًا أول جيدًا في تنزانيا وأهدرنا العديد من الفرص، واستطاع سيمبا أن يعود خلال الشوط الثاني ويسجل هدفين، ولكن في المجمل حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتنزانيا، وهدفنا التأهل إلى نصف نهائي البطولة في مباراة الإياب غدًا».

وأوضح المدير الفني أن الوقت لم يكن كافيًا بعد العودة من تنزانيا للتحضير، وسيخوض الفريق مران اليوم بالحضور الكامل للاعبين، لافتًا إلى أن الجهاز الفني سيواصل الحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة خلال مران اليوم.

وأشار كولر إلى أن محمد عبد المنعم لاعب الفريق شارك أمس في التدريبات الجماعية، وأن الجهاز الفني سوف يقيم حالة موديست في مران اليوم بعد مشاركته أمس.

وأكد كولر أن الفريق يضم قائمة كبيرة والأهلي مقبل على مواجهات كثيرة خلال الموسم الجاري ما بين مشاركات محلية ودولية، وأنه مؤمن بسياسة التدوير ولا يوجد لديه مفهوم لاعب أساسي أو احتياطي.

وواصل المدير الفني حديثه قائلًا: «جميع اللاعبين في قائمة الفريق خلال الموسم الماضي شاركوا خلال المباريات التي خاضها الأهلي، وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين».

وقال كولر إن الفريق سيخوض مباراة غدًا على أرضه ولديه ثقة كبيرة في اللاعبين لتحقيق الهدف الأساسي وهو التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وأنه تحدث مع اللاعبين في الأمور الفنية خلال محاضرات الفيديو.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: «الدوري الإفريقي يضم أفضل ٨ فرق في قارة إفريقيا، ونسعى إلى تقديم مباراة قوية غدًا، لا سيما أن جميع الفرق المشاركة متقاربة في المستوى، وأن الأهلي يسعى إلى تحقيق هدفه بالتأهل إلى نصف النهائي خلال مباراة سيمبا غدًا».

