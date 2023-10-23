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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيمبا التنزاني، المنعقد في ستاد القاهرة الدولي، عن الخطة التي يسير بها اللاعبين للظفر بالمباراة.

الشناوي: جاهزون لتخطى عقبة بطل تنزانيا بالدعم الجماهيرى



أكد محمد الشناوي: "أن مباراة سيمبا التنزانى صعبة، ولكننا جاهزون، وسنلعب للفوز وسط جماهيرنا من أجل التأهل لدور الأربعة لبطولة دوري السوبر الأفريقي".

وأضاف: "يجب أن نغلق صفحة مين يلعب ومين ميلعبش لأن الأهم التركيز فى المباريات، مستر كولر تحدث فى هذا الأمر بشكل كامل، قعدنا واتكلمنا مع اللاعبين عن مباراة سيمبا وجاهزون لتخطى عقبة بطل تنزانيا بالدعم الجماهيرى المنتظر فى المباراة".



وتابع: "قادة الفريق يتحدثون مع اللاعبين باستمرار وبنشتغل بس على المباراة المقبلة، وكلنا عارفين أهمية المباراة وأهمية الفوز ببطولة دوري السوبر الأفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة الحمراء".

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى الخامسة مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وانتهى لقاء الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما في دار السلام مساء الجمعة الماضية