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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الفنان صلاح عبدالله، أعجابه الشديد بلاعب الزمالك أحمد فتوح، وشدد عن ضرورة تجديد عقد الظهير الأيسر للفريق الأبيض، من أجل الإستفادة من خدماته.

حيث صرح عبر برنامج زملكاوي المعروض على شاشة قناة الزمالك الفضائية: "أُبدى أعجابي الشديد باللاعب أحمد فتوح وحبي له، وهو يعلم ذلك، تواصلت معه وبلغته بخصوص التجديد للزمالك، شوية عليك وشوية علينا يا فتوح".

فنان شهير يُحرج أحمد فتوح بسبب "كوبري" الأهلي.. ماذا قال؟

وأتم تصريحاته: "لو جالك عقد احتراف حقيقي مش الحاجة إياها احنا موافقين، لأن خلاص بقى ميصحش جو الكباري، ولو هتكمل مع الزمالك شوية عليك وشوية علينا".

كما صرح من قبل، أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عبر شاشة "اون تايم سبورت"، قائلًا: "تواصلت مع وكيل فتوح قبل 10 أيام وأحمد فتوح رجل زملكاوى، ويسعى للتجديد للزمالك و99% هيجدد للنادى ولا يوجد خلاف على ذلك ونسعى لتدعيم الفريق وتحقيق الاستقرار له ومصلحة الزمالك أولا".

