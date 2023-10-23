نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال وادى دجلة يتوجون بـ154 ميدالية متنوعة في الكاراتيه والجمباز وسباحة الزعانف والتايكوندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد أبطال أندية وادى دجلة، 154 ميدالية متنوعة في ألعاب الكاراتيه والجمباز وسباحة الزعانف والتايكوندو ببطولات محلية ودولية كبرى، تتويجًا لجهود إدارة "وادى دجلة" في تطوير مستوى المواهب بمختلف الرياضات بشكل مثالي، وتشجيع اللاعبين للمشاركة في كبرى المنافسات القارية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة للصعود لمنصات التتويج.

حقق لاعبو الجمباز، أعلى عدد من الميداليات بإجمالي 58 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر بواقع (49 ميدالية ذهبية، 9 ميداليات فضية)، يليهم لاعبو التايكوندو تحت 11 سنة، بإجمالي 47 ميدالية متنوعة ببطولة البراعم-كروجي بواقع (4 ميداليات ذهبية، 11 ميدالية فضية، 32 ميدالية برونزية)، وحصد فريق التايكوندو تحت 14 سنة بالبطولة العربية (كروجي) 9 ميداليات متنوعة بواقع (ذهبية، وفضية، و7 ميداليات برونزية).

وتوج فريق الجمباز بوادى دجلة النخيل ببطولة كأس مصر للجمباز الايروبك تحت 11 سنة بعد فوزه بـ15 ميدالية ذهبية، وحصدت بطلات نادي وادى دجلة (النخيل ومحرم بك) 16 ميدالية ذهبية ببطولة كأس مصر تحت 9 سنوات.

وفي نفس اللعبة، نجحت بطلة وادى دجلة لينا فتحي في الفوز بميداليتين (ذهبية وبرونزية) في منافسات الشريط والصولجان ببطولة ماليزيا الدولية.

وفاز فريق وادى دجلة بـ6 ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية المفتوحة لسباحة الزعانف بمنافسات الفردي والتتابع، إذ حققت اللاعبة خديجة خالد المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات سباق 2 كم زعانف مزدوجة، وفي نفس السباق حصد اللاعب يوسف أحمد المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما حقق اللاعبون مروان وليد، وريناد أحمد، وأحمد محمد مصطفى، وخديجة خالد المركز الثالث والميدالية البرونزية، بمنافسات التتابع سباق كم.

وفي لعبة الكاراتيه، توج الدجلاوي أحمد أيمن مع المنتخب الوطني للكاراتيه بالميدالية الذهبية، ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية بالرياض (وزن تحت 67 كيلو رجال).