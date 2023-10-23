نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن وجود 6 سيارات للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين في مباراة سيمبا غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة النادي الأهلي، وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة صباح غدٍ الثلاثاء، للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين.

الأهلي يعلن وجود 6 سيارات للتبرع بالدم

جاء ذلك بناءً على طلب النادي الأهلي الذي تقدم به إلى وزارة الصحة قبل أيام، لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم; حتى تقوم جماهير الأهلي التي ستتواجد في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي بالتبرع.

وأرسلت وزارة الصحة الموافقة أمس، وأكدت على وجود السيارات المشار إليها، لإتاحة الفرصة للراغبين من جماهير الأهلي في التبرع للأشقاء ومساندتهم، حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة.