غضب نجوم الأهلي من نار الدكة.. قرار عاجل من مارسيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة -

قال مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن النادي الأهلي يمتلك 32 لاعبًا منهم عدد كبير يشارك باستمرار مع منتخب مصر.

مارسيل كولر: نقوم بعملية التدوير للاعبين مثلما حدث في الموسم الماضي

وصرح مارسيل كولر في الموتمر الصحفي قبل المباراة: "اللاعبون تقبلوا الأمر بعد ذلك بخصوص عملية التدوير".

وأكمل: "سأقوم بالتحدث معهم مرة أخرى حول عملية التدوير خلال الموسم الحالي بسبب ضغط المباريات".

وتابع: "نعاني بسبب ضغط المباريات ولكن عملية تدوير اللاعبين تساعدنا على حل مشكلة ضغط المباريات الخالية".

وأضاف: "الموسم الماضي قمنا بحل عملية تدوير اللاعبين وهذا قمنا أيضا بعملية تدوير اللاعبين".

واختتم: "الإعلام يبالغ في الحديث عن عملية التدوير اللاعبين هذا الموسم".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.