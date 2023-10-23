نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بوكو" الكرة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن اليوم الأثنين، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2023، المقرر إقامتها في يناير المُقبل.

ويشارك 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات في 6 ملاعب مختلفة في 5 مدن، كما تنطلق البطولة يوم 13 يناير المقبل وتستمر حتى 11 فبراير.



وكشف "كاف، عن الكرة الرسمية للبطولة التي تقدم من شركة بوما الألمانية، وتحمل الكرة اسم "بوكو"، نسبة إلى لوران بوكو هداف كوت ديفوار التاريخي في كأس الأمم الإفريقية.

كما يلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية عقب إجراء القرعة، ويستضيف ملعب هوفويت بواني في العاصمة “أبيدجان” الذي جميع مباريات الفراعنة في دور المجموعات، مجموعة مصر مكونة من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.