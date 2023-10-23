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أحمد جودة - القاهرة - "دعماً للشعب الفلسطيني".. الأهلي يعلن عن تواجد سيارات للتبرع بالدم في مباراة سيمبا غداً

عاجل- "بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة"..الأهلي يعلن عن وجود 6 سيارات للتبرع بالدم للأشقاء في مباراة سيمبا غدًا..أعلنت النادي الأهلي اليوم، عن وجود 6 سيارات للتبرع بالدم للأشقاء من الشعب الفلسطيني، في مباراة الأهلي وسيمبا المقرر إقامته غدًا ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ونشر النادي الأهلي بيان عبر الصفحة الرسمية للنادي على "فيسبوك"، جاء نصه على النحو التالي: "أعلنت إدارة النادي عن وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة صباح غد الثلاثاء، للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين، جاء ذلك بناءً على طلب النادي الأهلي الذي تقدم به إلى وزارة الصحة قبل أيام، لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم، حتى تقوم جماهير الأهلي التي ستتواجد في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي بالتبرع".

عاجل- "بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة"..الأهلي يعلن عن وجود 6 سيارات للتبرع بالدم للأشقاء في مباراة سيمبا غدًا،

"بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة"..الأهلي يعلن عن وجود 6 سيارات للتبرع بالدم للأشقاء في مباراة سيمبا غدًا



وتابع بيان النادي الأهلي بالتأكيد على موافقة وزارة الصحة المصرية على هذا الأمر "وأرسلت وزارة الصحة الموافقة أمس، وأكدت على وجود السيارات المشار إليها، لإتاحة الفرصة للراغبين من جماهير الأهلي في التبرع للأشقاء ومساندتهم، حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة".

عاجل- "بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة"..الأهلي يعلن عن وجود 6 سيارات للتبرع بالدم للأشقاء في مباراة سيمبا غدًا،



"منهم تعطيل بث قناة الأهلي الليلة"..النادي الأهلي يصدر أربع قرارات نارية لدعم القضية الفلسطينية

وكان قد أصدر النادي الأهلي اليوم، بيان هام أعلن من خلاله تضامنه مع القضية الفلسطينية، وحمل هذا البيان أربع قرارات من إدارة المارد الأحمر تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني من خلال التبرع بالأموال، بالإضافة إلى فتح باب التبرع بالدم في كافة فروع النادي، وجاءت قرارات الأهلي على النحو التالي:-



-إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التلفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخواتنا في فلسطين ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

-دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة( الجزيرة- مدينة نصر - الشيخ زايد - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخواتنا في فلسطين.

قرارات النادي الأهلي بشأن دعم القضية الفلسطينية

-إرتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

-تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الأفريقي لكرة القدم لصالح إخواتنا في فلسطين.