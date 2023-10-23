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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، فاكسًا رسميًا من الاتحاد الكولومبي، لخوض مباراة ودية أمام منتخب مصر الأولمبي، خلال الفترة المقبلة.

كولومبيا تطلب مواجهة مصر الأولمبي وديًا

وجاء طلب منتخب كولومبيا لمواجهة منتخب مصر، استعدادًا لخوض أولمبياد باريس 2024، حيث طلب الاتحاد الكولومبي تنظيم المباراة في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعرض الاتحاد المصري، الأمر على البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الفراعنة الصغار، من أجل حسم موقفه من إقامة المباراة أو الرد برفض الأمر.

وكان منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي، خاض معسكرًا خلال الشهر الجاري، خاض خلاله مباراتين أمام منتخب الأردن وفاز بثلاثية مقابل هدف، ثم واجه أوزبكستان في أوزبكستان وفاز بهدفين مقابل هدف وحيد.

