نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا في إياب الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مساء اليوم الاثنين الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا

وحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي، سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، فيما يرتدي سيمبا الطاقم الأزرق كاملًا والحارس الزي البرتقالي.

وناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم الذي يقام للمرة الأولى داخل القارة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.