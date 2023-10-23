نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل غزل المحلة أمام مكادي في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تشكيله لمواجهة فريق مكادي المقرر لها بعد قليل في خامس جولات دوري المحترفين.

تشكيل غزل المحلة أمام مكادي في دوري المحترفين

وجاء تشكيل الفريق اللبني على النحو التالي:

عمرو شعبان

عمرو الجزار

محمد حجازي

عبد الرحمن بودي

احمد طارق

محمود غالي

محمد جابر

خالد الاخميمي

رجب مارو

عبده يحيى

تشارلز باسي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين بعد قليل في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب زعيم الفلاحين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وتنقل مباراة غزل المحلة ومكابي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.