نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - ريهام عبدالحكيم مدرب عام لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين ريهام عبد الحكيم في منصب المدرب العام لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية بدلًا من أسراء أسامة المدرب العام السابقة لمنتخب مصر للكرة النسائية.

وجاء ذلك بعدما قدمت اسراء أسامة مدرب عام من منتخب مصر لكرة القدم النسائية السابقة بإعتذارها عن إستكمال مسيرتها مع منتخب مصر لكرة القدم النسائية، ومن ناحيته قبل الإتحاد المصري لكرة القدم.

وتم الاستقرار على ريهام عبدالحكيم مدربة وادي دجلة السابقة لتحل محل إسراء أسامة الفترة المقبلة، تحت قيادة محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية الأول والشابات تحت 20 عام.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، وريهام عبدالحكيم مدرب عام ومحمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.