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أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيمبا غداً

عاجل- كولر يكشف السر وراء "تمرد اللاعبين" ويؤكد "لا يوجد لاعب أساسي"..أطلق المدير الفني لنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر، عدد من التصريحات النارية خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم، قبل مباراة سيمبا التنزاني غدًا والتي من المقرر إقامته ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأعرب مارسيل كولر عن سعادته بدعم الجماهير للنادي الأهلي في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني قائلًا: "نحن سعداء بأجواء مباراة العودة وامتلاء الملعب بالمشجعين والحصول على دعم كبير من جمهورنا.. في الشوط الأول من مباراة الذهاب قدمنا أداء جيدا لكن لم نسجل عددا كافيا من الأهداف، لكن في الشوط الثاني تراجعنا وسمحنا لسيمبا بالعودة للمباراة وإجمالا خرجنا بنتيجة إيجابية، نتطلع للفوز ونحن جاهزون لحصد بطاقة التأهل".

عاجل- كولر يكشف السر وراء "تمرد اللاعبين" ويؤكد “لا يوجد لاعب أساسي”

عاجل- كولر يكشف السر وراء "تمرد اللاعبين" ويؤكد "لا يوجد لاعب أساسي"



وتابع مارسيل كولر حديثه عن سياسة التدوير في النادي الأهلي قائلًا: "عندما توليت المهمة الفنية لتدريب الأهلي، تفاجأت من رد فعل اللاعبين على سياسة التدوير، ولكن استطعت التعامل مع هذا الأمر، والأمور أصبحت أفضل، ردود الفعل في البداية لم تكن أفضل شيء ولكن تفهمنا الأمر بعد ذلك".

وأكمل مارسيل كولر حديثه عن تمرد بعض اللاعبين في النادي الأهلي بسبب دكة البدلاء قائلًا: "كنت أظن أن هذا الموضوع سينتهي بعد قيادتي للموسم الأول مع الفريق وأن هذا لن يحدث في الموسم الثاني لي مع الفريق، لأننا تحدثنا فيه مع اللاعبين أكثر من مرة، ومع نهاية الموسم الماضي كانت قد اختفت تلك الظاهرة".

عاجل- كولر يكشف السر وراء "تمرد اللاعبين" ويؤكد “لا يوجد لاعب أساسي”

وتحدث مارسيل كولر عن لجوء اللاعبين إلى التحدث مع الجهاز الفني بسبب جلوسهم على دكة البدلاء قائلًا: "في الحقيقة هذا الأمر لم ينتهي وما زال اللاعبون يتحدثون مع مدير الكرة والجهاز الفني من أجل معرفة أسباب عدم المشاركة وأتمنى أن يتفهم اللاعبين حديثي، منذ بداية الموسم الجديد، كأن شيء لم يكن".

أبرز تصريحات مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيمبا غدًا



وختم مارسيل كولر حديثه عن موقف اللاعبين من الجلوس على دكة البدلاء قائلًا: "لا يوجد لاعب أساسي أو احتياطي أهم شئ بالنسبة لنا اللاعب الجاهز هو الذي يشارك في المباريات حسب جاهزيته الفنية والبدنية".