خالد لطيف يُصدر بيانًا يوضح فيه سبب اعتذاره عن خوض السباق الانتخابي

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر خالد لطيف، المرشح السابق على منصب أمين صندوق نادى الزمالك، فى الانتخابات التى أقيمت مساء يوم الجمعة الماضى، بيانًا يوضح من خلاله سبب اعتذاره عن خوض هذه الانتخابات.

بيان خالد لطيف اليوم

وقال خالد لطيف فى بيانه: "أتقدم بالشكر الكبير لجماهير نادي الزمالك العظيم على ما لمسته من مشاعر طيبة، كما أتقدم بالتهنئة للفائزين في الانتخابات، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة القادمة الصعبة التي يحتاج فيها النادي لكل جهود أبنائه المخلصين.

وتابع: "ما ترشحت إلا حبا في النادي وجماهيره الكبيرة التي ما دام دعمتني في مواقف كثيرة، كنت خلالها أسعى إلى عبور النادي لبر الأمان، في ظل تحديات كانت تواجهها القلعة البيضاء، وأن اعتذاري عن عدم استكمال السباق الانتخابي كان نابعا من حرصي على استقرار النادي مترفعا عن أي أطماع أو أهواء شخصية، وكل ما أصبو إليه أن يستعيد النادي استقراره المنشود للانطلاق لتحقيق مزيد من البطولات وإسعاد الجماهير الوفية، اعتذرت بهدوء إيثارا لمصلحة النادى وحبا وعشقا في الكيان".

وأضاف: "قولا واحدا، لن أطعن على الانتخابات، ولست أنا من يقحم نادي الزمالك فى مشاكل وساحات القضاء في الفترة القادمة، وتصرفى هذا من أجل استقرار الزمالك وحبا واحتراما مني لجماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية".

واستطرد: "كما أقدم التهنئة للدكتور حسام المندوه أمين الصندوق الجديد للنادي، وأتمنى له من كل قلبى التوفيق، ولمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب فى إدارة النادي، ولهم مني كل الدعم والمساندة والأفكار التي كنت أطمح في تنفيذها حال نجاحي".

واختتم بيانه: "وفي النهاية أهنئ جماهير نادي الزمالك ومجلس الإدارة بالفوز الكبير على نادي سموحة، متمنيا لفريق كرة القدم وجميع الفرق الرياضية دوام الانتصارات في الفترة القادمة.. عاش الزمالك بيتى الأول والأخير".