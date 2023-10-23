الرياضة

معتز فقير: أسوان يسعى لتصحيح المسار وهشام زكريا مدرب مناسب للمرحلة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد معتز فقير عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن هشام زكريا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، اختيار مناسب للمرحلة المقبلة من أجل تعديل مسار الفريق.

معتز فقير: أسوان يسعى لتصحيح المسار

وتابع فقير خلال تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "الجهاز الفني السابق لم يحالفه التوفيق، وتم الاتفاق مع زكريا من أجل تحقيق هدفنا، والعودة إلى الدوري الممتاز".

وأضاف عضو مجلس الإدارة: "نسعى لتحقيق أهداف جماهيرنا، خاصةً بعد البداية الغير موفقة في دوري المحترفين، وفضلنا تغيير الجهاز الفني مبكرًا، خوفًا من استمرار النتائج السلبية".

واختتم: "هدفنا هو إسعاد الجماهير ونعدهم بتعديل النتائج بالفترة المقبلة، والمنافسة من أجل العودة مرة أخرى إلى بطولة الدوري المصري الممتاز، في الموسم المقبل".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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