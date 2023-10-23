معتز فقير: أسوان يسعى لتصحيح المسار وهشام زكريا مدرب مناسب للمرحلة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد معتز فقير عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن هشام زكريا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، اختيار مناسب للمرحلة المقبلة من أجل تعديل مسار الفريق.

معتز فقير: أسوان يسعى لتصحيح المسار

وتابع فقير خلال تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "الجهاز الفني السابق لم يحالفه التوفيق، وتم الاتفاق مع زكريا من أجل تحقيق هدفنا، والعودة إلى الدوري الممتاز".

وأضاف عضو مجلس الإدارة: "نسعى لتحقيق أهداف جماهيرنا، خاصةً بعد البداية الغير موفقة في دوري المحترفين، وفضلنا تغيير الجهاز الفني مبكرًا، خوفًا من استمرار النتائج السلبية".

واختتم: "هدفنا هو إسعاد الجماهير ونعدهم بتعديل النتائج بالفترة المقبلة، والمنافسة من أجل العودة مرة أخرى إلى بطولة الدوري المصري الممتاز، في الموسم المقبل".

