نجم برشلونة السابق يعلن إعتزاله كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي جيريمي ماثيو نجم فريق برشلونة السابق اليوم الأثنين، الموافق 23 أكتوبر، ، بالإعلان عن اعتزاله كرة القدم، عن عمر 39 عامًا، بعد خوض مسيرة كبيرة مع بعض الأندية الأوروبية.

ماثيو يعلن اعتزاله كرة القدم



وخاض ماثيو تجربة مع فريق برشلونة في الفترة ما بين 2014 حتى 2017، ثم انتقل إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي حتى عام 2020، وعقب ذلك رحل إلى لوينز الفرنسي لحين اعتزاله.



كما استطاع المدافع الفرنسي حصد 13 لقبا طوال مسيرته الكروية، وتمكن هذا العام، الحصول على الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.