فـي دوري أبطال أوروبا : مهمة مصيرية ليونايتد وريال وبايرن يبحثان عن فوز ثالث

مانشستر ـ أ.ف.ب: سيكون مانشستر يونايتد الإنجليزي في مهمة مصيرية حين يستضيف أف سي كوبنهاجن الدنماركي اليوم، فيما يبحث كُلٌّ من العملاقين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني عن فوزه الثالث تواليًا، وذلك في دَوْر المجموعات لمسابقات دَوْري أبطال أوروبا لكرة القدم.

عندما سُحِبت قرعة دَوْر المجموعات في 31 أغسطس الماضي، عُدَّ مانشستر يونايتد المرشَّح الأوفر حظًّا لمرافقة بايرن ميونيخ إلى ثمن النهائي والحصول على إحدى بطاقتي المجموعة الأولى، لكن البداية كانت كارثية على فريق المدرِّب النيذرلاندي إريك تن هاج الذي استهلَّ مشواره بالخسارة على أرض النادي البافاري 3-4 قبل أن يُصعَق في ملعبه بالسقوط أمام غلطة سراي التركي 2-3.

ويدخل فريق مانشستر الذي يستعد لاستضافة جاره اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب في الدَّوْري الممتاز، الجولة الثالثة وهو قابع في ذيل المجموعة من دون نقاط، فيما يتصدر بايرن بست قبل رحلته إلى تركيا لمواجهة جلطة سراي المتخلف عنه بفارق نقطتين. وبعد السقوط أمام غلطة سراي، تنفس يونايتد الصعداء بفوزين محلِّيين في الدَّوْري الممتاز على برنتفورد وشيفيلد يونايتد بنتيجة واحدة 2-1، وبالتالي يُمنِّي النفس أن يعطيه ذلك الدفع المعنوي للخروج منتصرًا من مواجهته الثالثة مع الفريق الدنماركي الذي التقاه في دَوْر المجموعات للمسابقة القارية الأُم عام 2006 وفاز عليه 3-0 قبل أن يخسرَ إيابًا 0-1، ثم في ربع نهائي «يوروبا ليج» عام 2020 حين تغلب عليه 1-0 بعد التمديد في مواجهة من مباراة واحدة حينها بسبب تداعيات فيروس كورونا. وبعد الخسارة المؤلمة أمام جلطة سراي، بدا تن هاج هادئًا بالقول إنَّه «ما زال هناك أربع مباريات، بينها مواجهتان تواليًا مع كوبنهاجن. كلُّ مباراة ستكون صعبة للغاية لكنَّنا نعلم ما يجب القيام به».

كما ترتدي المباراة أهمية خاصَّة لنجم يونايتد الجديد راسموس هويلوند، لأنَّ ابن العشرين عامًا سيواجه فريقه السابق وشقيقيه التوأم إميل وأوسكار البالغين من العمر 18 عامًا.