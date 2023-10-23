يوفنتوس يفوز على ميلان فـي عقر داره فـي الدوري الإيطالي

روما ـ د.ب.أ: نجح يوفنتوس في الفوز على ميلان في عقر داره 1/‏صفر، ضِمْن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدَّوْري الإيطالي لكرة القدم. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، ليصبحَ على بُعد نقطة واحدة فقط خلف ميلان صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 22 نقطة. وسجَّل مانويل لوكاتيلي هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 63. وبدأت المباراة بضغط من جانب ميلان، الذي دخل اللقاء بالجناح الأميركي بوليستش على الجهة اليمنى، والبرتغالي رافائيل لياو على الجهة اليسرى، والمهاجم الفرنسي أوليفير جيرو، فيما جلس ثنائي يوفنتوس الهجومي الصربي دوسان فلاهوفيتش والإيطالي فديريكو كييزا على مقاعد البدلاء، حيث اعتمد ماسيمليانو أليجري على الثنائي أركاديوش ميلك ومويس كين.

وكاد ميلان أن يسجِّلَ الهدف الأول في الدقيقة 14، حينما لعب لياو كرة عرضية من الجهة اليسرى لتصلَ إلى جيرو داخل منطقة الجزاء، ليسيطرَ عليها بنجاح ويسدد على يسار البولندي فويتك تشيزني حارس يوفنتوس، لكن الكرة مرَّت بجوار القائم. وبمرور الوقت انحصر اللعب في وسط الملعب، وقلَّت الهجمات على المرميين وهدأ أسلوب اللعب نسبيًّا. وفي الدقيقة 63، أسفر ضغط يوفنتوس عن تسجيله الهدف الأول عن طريق مانويل لوكاتيلي، الذي تلقَّى تمريرة خارج منطقة الجزاء، ليسدِّدها بقوَّة وتصطدم برادي كرونيتش وتهز شباك ميرانتي. وبعد الهدف، حاول ميلان أن يهاجمَ منافسه من أجل إدراك التعادل، لكن يوفنتوس نجح في إحكام سيطرته على الكرة وضغط بكلِّ قوَّته في مواجهة محاولات الفريق المضيف.