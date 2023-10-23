فـي جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يرفع عدد انتصاراته إلى 50 بعد لقبه العالمي الثالث

أوستن أ.ف.ب: رفع سائق ريد بول النيذرلاندي ماكس فيرستابن عدد انتصاراته في بطولة العالم للفورمولا واحد إلى 50 سباقًا في مسيرته بعد فوزه بلقبه العالمي الثالث تواليًا، بحلوله في المركز الأول لجائزة الولايات المُتَّحدة، الجولة الثامنة عشرة لهذا الموسم. وأنهى فيرستابن، المنطلق من المركز السادس على حلبة أوستن، السباق (56 لفة) بوقت قدره 1.35:21.362 ساعة متقدمًا بفارق 2.225 ثانيتين على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، المتوَّج باللقب العالمي سبع مرات، ومواطن الأخير سائق ماكلارين لاندو نوريس الذي تأخر بفارق 10.730 ثوانٍ.

لكن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» قرر بعد السباق استبعاد هاميلتون وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي حلَّ سادسًا، وذلك بسبب مخالفة في أرضية سيارتيهما.

وأدَّى هذا الأمر إلى صعود نوريس إلى المركز الثاني وسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس إلى المركز الثالث، فيما نال الأميركي لوجان سارجنت (وليامس) نقطته الأولى في الفئة الأولى بعدما بات عاشرًا نتيجة استبعاد هاميلتون ولوكلير.

ورفع فيرستابن الذي حسم لقب الفئة الأولى خلال السباق السريع في الجولة الماضية على حلبة لوسيل القطرية، عدد انتصاراته هذا العام إلى 15، كما حقق فوزه الثالث تواليًا في أوستن، بعدما كان هيمن أيضًا على سباق السرعة (سبرينت) السبت.

كما عادل النيذرلاندي الرقم القياسي لعدد الانتصارات في عام واحد والذي يحمله بنفسه (15 العام الماضي)، ليضعَ نصب عينيه تحطيم هذا الرقم خصوصًا أنَّه ما زال هناك 4 جولات قبل نهاية البطولة، في حين أنَّ الأمر شِبه محسوم بالنسبة له نظرًا لتفوُّق سيارته «آر بي19» وهيمنتها المطلقة على مجريات سباقات الفئة الأولى.

وأحكم سائق ريد بول سيطرته على الصدارة بعد أول توقف لتبديل إطارات السيارات، في منتصف السباق، بتجاوزه نوريس في اللفة 28، من دون أن يتخلى عنها برغم معاناته من مشكلة في المكابح.

في المقابل، اعتلى نوريس في سباقه الرقم 100 في مسيرته منصَّة التتويج للمرَّة الـ12، والرابعة تواليًا والسادسة هذا الموسم، إلا أنَّه عانى خلف مقود سيارته ماكلارين في نهاية السباق ولم يتمكن من منع هاميلتون من تجاوزه في محاولته لاحتلال المركز الثاني. وأنقذ ساينس يوم «سكوديريا» فيراري بحلوله رابعًا (ثم ثالثًا لاحقًا)، فيما وصل لوكلير الذي انطلق من المركز الأول، في المركز السادس المخيب للآمال للغاية من خلال استراتيجية التوقف الواحد المحفوفة بالمخاطر والتي لم تؤتِ ثمارها على الحلبة الأميركية. ولم يظهر لوكلير الذي تجاوزه نوريس عند المنعطف الأول، قادرًا على الصعود إلى منصَّة التتويج، حيث عانى في اللفات الأخيرة بسبب إطاراته القاسية التالفة ولم يتمكن من احتواء عودة ريد بول بيريس.