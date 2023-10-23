فعاليات متنوعة فـي الملتقى الشبابي «أنتم المستقبل» بجنوب الباطنة

الرستاق ـ من سيف الغافري:

نظمت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الباطنة الملتقى الشبابي (أنتم المستقبل) ضمن الاحتفالات بمناسبة يوم الشباب العماني الذي أقيم بالمجمع الرياضي بالرستاق بمشاركة أكثر من ٥٠ شابا وشابة.

اشتمل الملتقى على حلقات عمل وأنشطة تفاعلية وحوارات شبابية حيث قدم الناشط الاجتماعي عمر الكندي حلقة عمل بعنوان «حرر عقلك» وقدم المغامر سليمان الناعبي محاضرة بعنوان «همم كالجبال» وقدم المهندس هارون العوفي حلقة عمل بعنوان «أنتم المستقبل».

وأدار مختار السالمي رئيس اللجنة الشبابية بنادي الرستاق المناظرة الشبابية حول «دور الأندية في تنمية مهارات الشباب» بمشاركة فريق الموالاة المكون من شيماء الخروصية وثريا الحراصية وفريق المعارضة المكون من منال الخروصية وعبدالله الشرجي.

كما أقيم على هامش الملتقى معرض فني تضمن عدد من الأعمال الفنية والحرفية للشباب المشاركين في الملتقى.

وحول هذه الاحتفالية قال سيف بن مبارك المنعي مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب: يوم الشباب مناسبة وطنية تحتفل بها سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب في السادس والعشرين من أكتوبر من كل عام من خلال تنظيم عدة فعاليات ومناشط تهدف إلى إبراز مواهب الشباب وخلق مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة عدد من القضايا التي تهم الشباب

والحمد لله فقد شهد الملتقى مشاركة طيبة من الشباب من الجنسين وقد اظهروا مواهب شبابية رائعة تبشر بمستقبل زاهر بما يملكونه من قدرات ومهارات متميزة في مختلف المجالات الابتكارية والرياضية والثقافية والفنية والحرفية، ولديهم الرغبة والدافع القوي للوصول بمواهبهم المختلفة نحو العالمية.

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