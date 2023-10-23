إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

تأهلت فرق السد وشباب إزكي وجرنان والأهلي إلى نصف النهائي ببطولة كأس نادي إزكي لكرة القدم للعام الجاري، وشهدت مباريات دور الثمانية غزارة غير متوقعة في الأهداف، وفي مباراة فريقي السد والهلال تم اللجوء لركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي لهدفين لكل منهما حيث رجحت الركلات كفة فريق السد الذي خطف أولى بطاقات التأهل للدور القادم، وفي المباراة الثانية اكتسح فريق شباب إزكي شباك فريق زكيت بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف وهي النتيجة الأكبرفي تاريخ البطولة منذ انطلاقتها، وكما هو الحال في مباراة فريقي إزكي جرنان وقلعة العوامر، حيث تفوق الأول بنتيجة ستة أهداف مقابل هداف، وحسم فريق الأهلي البطاقة الأخيرة بركلات الترجيح متفوقا على إمطي حيث انتهت بنتيجة هدفين لكل منهما ، وستلعب مباريات نصف النهائي على ملعب فريق إمطي حيث سيخوض فريقا شباب إزكي والسد المباراة الأولى فيما سيخوض فريقا جرنان والأهلي المباراة الثانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غزارة تهديفية بمنافسات دورالثمانية بكأس إزكي بتسجيل 23 هدفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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