تتويج الاتحاد بكأس بطولة قطاع جعلان لكرة القدم

جعلان بني بو حسن ـ من جمعة الساعدي:

شهد نادي جعلان اختتام بطولة قطاع جعلان لكرة القدم للمنتخبات عبر نسختها الثانية، والتي شارك فيها مجموعة من اللاعبين من مختلف ولايات السلطنة وقد جاء اختتام مناشط هذه البطولة تحت رعاية الشيخ سليمان بن عبدالله الجابري بحضور صالح بن سالم المشايخي رئيس نادي جعلان وعدد من الرياضيين وسط حضور جماهيري غفير .

توج خلالها فريق الاتحاد بلقب الدورة وذلك بتغلبه على منافسه فريق روما بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ليعتلي الفائز منصة التتويج ويحقق كأس المسابقة. ونجح الفريق الفائز في التعامل مع المباراة بواقعية خطف على إثرها الأنظار، رغم النقص العددي الكبير في صفوفه، من جانبه لم يحالف الحظ الوصيف والذي قدم نفسه بقوة في مشوار هذه الدورة وخاصة في النصف النهائي، إلا أنه لم تكتب له سيادة هذا الملتقى الكروي وبالتالي خسر جولة الختام والذي شهد سجالاً قوياً بين طرفيه وفي نهاية ختام البطولة قام راعي الحفل بتقديم الهدايا للداعمين والمؤسسات الراعية وأعضاء اللجنة المنظمة وحكام المباراة .

بعدها تم تكريم البطل والوصيف، وتوزيع الجوائز الفردية والتي تمثلت في جائزة أفضل لاعب وكانت من نصيب جعفر العلوي ( لاعب الاتحاد ) وجائزة أفضل حارس وتمثلت في الحارس أحمد المشايخي ( الاتحاد ) وجائزة هداف البطولة وكانت من نصيب اللاعب عبدالعزيز الراجحي ( لوسيل ) وجائزة أفضل مدرب وكانت للكابتن سليم الجمري ( الاتحاد ) وأفضل إداري للإداري الواعد عادل البهلولي ( روما )، وجاء العميد الفريق المثالي في الدورة.

وقد اوضح المشرف العام على البطولة حسين بن زايد الراجحي قائلاً : الحمد لله على توفيقه بنجاح هذا الملتقى الكروي بشهادة الجميع ، وهذا بدوره يرسم النجاح في الاستمرارية في هذه المسابقة ،والتي تهدف إلى تفعيل الحراك الكروي للفرق الرياضية في قطاع جعلان وفي جميع ولايات السلطنة.