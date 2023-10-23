استعدادا لبطولة العالم .. الفلبيني نابون يحرز لقب البطولة التحضيرية الثانية للشطرنج

كتب ـ عبدالله الجرداني:

حقق الفلبيني نابون ايمرسون المركز الأول في منافسات البطولة التحضيرية الثانية التي نظمتها اللجنة العمانية للشطرنج في إطار استعداداتها لاستضافة بطولة العالم للشطرنج للهواة التي تستضيفها خلال شهر نوفمبر القادم، وجاء الهندي أميل اسبشن بالمركز الثاني في البطولة التي أقيمت على صالة التدريب بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر خلال الفترة من ٢0 وحتى ٢2 من أكتوبر الجاري .

شهدت البطولة التي شارك فيها 103 لاعبين عمانيين ومن مختلف الجاليات المقيمة في سلطنة عمان منافسات مثيرة، حيث أقيمت بنظام شطرنج الكلاسيك من ٧ جولات لزمن ٦٠ دقيقة مع اضافة ١٠ ثوان لكل نقلة.

وبعد ختام المنافسات كرم خالد بن ناصر الحديدي الحكم الدولي الفائزين في البطولة، حيث توج بالمركز الأول الفلبيني نابون ايمرسون بعدما جمع ست نقاط ونصف وتوج الهندي أميل سبشن بالمركز الثاني بعدما جمع ست نقاط ونصف، وجاء في المركز الثالث مواطنه داك شيكا وفي المركز الرابع الهندي سوريا دنشي بعدما جمع خمسة ونصف درجة، والمركز الخامس ذهب لمواطنه اكشوبا دامورد بعدما حقق 5 ونصف نقطة.

وحقق لاعب المنتخب الوطني خلفان الحسني المركز السادس بعدما جمع خمسة ونصف نقطة وجاء زميله علي المعمري في المركز السابع بعد جمعه خمسة ونصف نقطة وحل في المركز الثامن الهندي شابي بتنجو بعدما جمع خمس نقاط، وجاء لاعب المنتخب الوطني أنس اليحمدي في المركز التاسع بعدما جمع 5 نقط، وحل المصري مدحت مجدي بالمركز العاشر بعدما جمع 5 نقاط.

وتعد البطولة فرصة جيدة للاعبين الوطنيين للاحتكاك وكسب الخبرات والعمل على تطبيق ما تم التدريب عليه بإشراف الأجهزة الفنية للمنتخب والتنافس الشريف بين اللاعبين، مما ينعكس إيجابا عاى المستويات الفنية للاعبي المنتخب الوطني والحصول على مراكز متقدمة في التصنيف الدولي وتجهيز اللاعبين لتمثيل سلطنة عمان في بطولة العالم للهواة التي تحتضنها سلطنة عمان بداية شهر نوفمبر القادم، وتسعى فيها اللجنة الى اشراك اكبر عدد من اللاعبين العمانيين بهدف تمكينهم من الحصول على تصانيف وألقاب دولية أفضل.