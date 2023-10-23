اليوم.. مسقط يواجه السيب فـي نهائي دوري الشباب لكرة اليد

يسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على منافسات دوري الشباب لكرة اليد للموسم الرياضي 2023/‏2024 بإقامة اللقاء الختامي بين نادي مسقط ونادي السيب في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك تحت رعاية سعادة راشد بن محمد السعدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المصنعة رئيس مجلس إدارة نادي المصنعة بحضور الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة، حيث يعد هذا النهائي الثاني على التوالي الذي يجمع الناديين في دوري المراحل السنية بعد لقاء الطرفين في نهائي دوري الناشئين وتوج به نادي مسقط،

أعد الفريقان العدة الكاملة لهذا النهائي؛ حيث يطمح مسقط الجمع بين لقبي الدورين الناشئين والشباب في المقابل يسعى السيب إلى الظفر باللقب بعد تفويته لقب دوري الناشئين ويمتلك الطرفان عددا من اللاعبين المجيدين سيكون لهم مستقبل في اللعبة خاصة على صعيد المنتخبات السنية؛ حيث سيشارك منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وهذه المشاركة تعد أحد الأهداف الرئيسية التى يسعى مجلس إدارة الاتحاد إلى تحقيقها بعد التعاقد مع طاقم تدريب وطني مكون من المدرب الوطني يحيي المعشري ومساعدة بدر التميمي. وقد جاء صعود نادي مسقط لنهائى بعد الفوز على نادي صلالة بالانسحاب بنتيجة 10/‏صفر وفوز نادي السيب على نزوى 26/‏18 و شهد دوري الشباب لكرة اليد للموسم الرياضي 2023 /‏2024 مشاركة 6 أندية وزعت على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية نزوى ومسقط وصحم، بينما ضمت المجموعة الثانية أندية السيب والاتحاد وصلالة.

ولعب الدوري بنظام دوري من مرحلة واحدة في كل مجموعة وصعد إلى المرحلة الثانية (المربع الذهبي ) كل من أندية نزوى ومسقط من المجموعة الأولى والسيب وصلالة من المجموعة الثانية وتقابل نزوى مع السيب فاز الاخير باللقاء وصعد النهائي وظفر مسقط بالبطاقة الثانية عقب انسحاب صلالة من اللقاء وصعد مسقط إلى النهائي.

306 أهداف

شهدت منافسات الدور الأول لدوري كرة اليد للشباب في طياتها 306 أهداف سجلت خلال 6 لقاءات، وتصارعت الفرق لاحتلال المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى والثانية، قبل أن تعلن الجولة الحاسمة من الدور الأول هوية الفرق المتأهلة للدور الثاني، ونجح مسقط في التأهل عن المجموعة الأولى بعد حصوله على العلامة الكاملة بـ 4 نقاط جعلته في صدارة المجموعة، بينما رافقه نزوى الذي حل ثانيا برصيد نقطتين. وعلى الجهة المقابلة خطف السيب صدارة المجموعة الثانية مبكرا، حيث تأهل بعد تفوقه على صلالة والاتحاد ونجح في الحصول على 4 نقاط جعلته في صدارة المجموعة الثانية، بينما خطف صلالة المركز الثاني وتأهل للمرحلة الثانية من الدوري.

غياب المفاجآت

ولم يشهد الدور الأول في نتائجه أي مفاجآت، حيث أسفرت مباريات الجولة الأولى عن فوز السيب على صلالة 28 /‏ 13، وفي المباراة الثانية نجح نزوى في التفوق على صحم 32 /‏ 16، أما المباراة الثالثة من ختام الجولة الأولى فشهدت خسارة ثقيلة للاتحاد من أمام السيب 11 /‏47. وفي الجولة الثانية افتتح مسقط سجل مبارياته بالدوري بفوز ساحق على صحم 48 /‏ 17، وفي مباراة أخرى خطف صلالة فوزا ثمينا من أمام الاتحاد 29 /‏ 14، وفي المباراة الختامية للدور الأول خسر نزوى أمام مسقط 17 /‏ 34.

جوائز البطولة

رصد اتحاد اليد جوائز ومكافأت للاندية الحاصلة على المراكز الاولى في الدوري حيث يمنح الفريق الفائز بالمركز الأول درعا تذكاريا أو كأسا و28 ميدالية ذهبية أو هدية بالاضافة الى مكافأة مالية ويحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني 28 ميدالية فضية أو هدية بالاضافة الى مكافأة مالية ويمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث 28 ميدالية برونزية أو هدية بالاضافة الى مكافأة مالية .