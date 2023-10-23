الفيصل الزبير ينهي موسمه بحصد المركز الثاني فـي آخر محطات جي تي ببرشلونة

بعد مشوار ناجح وحافل بالإنجازات

عاد المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير وصعد على منصة التتويج مجددا في البطولة الدولية المفتوحة جي تي في آخر محطاتها لهذا الموسم على حلبة برشلونة، بعد ان تمكن من الصعود إلى المركز الثاني في الترتيب العام للسباق الثاني الذي اختتم وسط اجواء تنافسية مثيرة وقوية، تحدد من خلالها بطل الموسم لهذه البطولة، وقد نجح الفيصل وزميله الالماني فابيان شيلر من التواجد مجددا على منصات التتويج في ثالث المحطات التي يشارك فيها فريق المنار لهذا الموسم والتي اقتصرت على مشاركته في هذه البطولة العالمية خلال هذا الموسم.

ولم يفوت السائقان الفيصل وفابي فرصة الصعود على منصات التتويج في الجولات الثلاثة التي تواجد فيها الفريق بعد ان تمكن من الحصول على المركز الأول في السباق الأول والمركز الثاني في السباق الثاني في جولة البرتغال وحصل على المركزين الاول والثالث تواليا في جولة المجر وغاب الفريق فقط عن السباق الأول من الجولة الاخيرة ببرشلونة بسبب الاحداث العاصفة التي حدث مع انطلاقة السباق باصطدام السيارات وخروج السائق شلر مبكرا مع الدورة الاولى من السباق الى خارج غرف الصيانة رغم انطلاقته اولا في شبكة الانطلاقة بعد ان قدم مستوى جيدا في التجارب التأهيلية وضعته في مقدمة المنطلقين.

ومع السباق الأخير للفريق نجح المتسابق الفيصل الزبير من تولي زمام القيادة في السباق الثاني وتمكن من الحصول على ثالث افضل توقيت بين 27 سيارة من مختلف المصانع ومن بين ابرز النجوم العالميين مما جعله في مقدمة السائقين سعيا منه للتعويض عما حدث في السباق الاول وبالفعل تمكن الفيصل من وضع سيارة «فريق المنار للسباقات»من نوع مرسيدس – أيه أم جي «جي تي»من تجهيز «فريق جيتسبيد»في موقع جيد مع شبكة الانطلاقة وانتقل بعدها في عدة مراكز خلال مجريات السباق حتى تسلم زميله فابي القيادة وتمكن من التقدُّم ليُنهيا السباق في المركز الثاني، كانت اللحظة الأبرز حين تمكّن فابي في اللفة الأخيرة من تجاوز سيارة ماكلارين من «فريق أوبتيموم « يقودها السائق تشارلي فاج.

السباق الأول

تمكن فابي من وضع سيارة الفريق العُماني في المركز الأول على شبكة انطلاق السباق الأول يوم السبت، مسجِّلًا أفضل توقيت لفة، 1:38.832دقيقة، وقال الألماني: «واجهنا بعض المشكلات يوم الجمعة لكن السيارة كانت قوية في التجارب التأهيلية، من الرائع العودة إلى سباقات جي تي المفتوحة دون أي ضغوط.»

وكانت الخطة أن يضغط الزميلان الفيصل وفابي بقوةٍ لتحقيق الفوز في السباق الأول، على الرغم من فرض عقوبة التوقف لمدة 20ثانية في منصات الصيانة لأسبابٍ تتعلق بتحقيق المُساواة بين المُتنافسين، علمًا بأن السائق دايفيد فومانيلي وضع سيارة فيراري مع «فريق كيسيل»في المركز الثاني على شبكة الانطلاق، متقدماً على السائقين تشارلي فاج، ويانيك ميتلر في سيارة مرسيدس من تحضير «أس بيه أس»تتبع «فريق سي بي آر أكس».

انطلق فابي بالسيارة أولًا في السباق الأول، وانحشرت السيارة بين سيارتي ميتلر وتشارلي عند المنعطف الأول، وتعرض تشارلي في سيارته ماكلارين لاصطدامٍ من الخلف، ما تسبّب بحدوث فوضى أمام فابي وتشارلي ليخرجا من المُنافسات عند المُنعطف الأول. تمكن ميتلر وفابي من الدخول إلى منصات الصيانة فيما استؤنف السباق في اللفة الرابعة بعد إنزال العلم الأصفر، لكن كان فابي قد اضطر لإعلان الانسحاب في منصة الصيانة بسبب الأضرار التي لا يمكن إصلاحها اللاحقة بسيارة مرسيدس.

وذهبَ الفوز في نهاية المطاف إلى سيارة أودي من «فريق إيستالنت للسباقات» قيادة السائقين سيمون رايخر وكريستوفر هاس، ما ساعدهم على التقدّم للمركز الأول في الترتيب العام المؤقت للسائقين، كما ساعدهم الفوز بطلب الاستئناف على نتيجة السباق الثاني في الجولة الماضية في النمسا في حصد مزيدٍ من النقاط.

مشوار جديد

لم تنتِهِ مسيرة الفيصل و»فريق المنار للسباقات» عند هذا الحدّ هذا الموسم، حيث يتضمّن برنامجه الشتوي المُشاركة في سلسلة لومان الآسيوية موسم 2023 – 2024، وسيُزامله السائقان فابي ومارتن كونراد، سيخوض الفريق العالمي خمس جولات تُقام على حلبات سيبانج الماليزية، ودبي أوتودروم ومرسى ياس أبوظبي الإماراتيتين، في المُدة ما بين ديسمبر 2023وفبراير 2024إن شاء اللـه، حيث يتطلّع الفيصل للمُنافسة على لقبها، خاصةً وأنها ستُقام في أجواء دافئة في فترة العُطلة السنوية لعددٍ من بُطولات السيارات العالمية، وستجذب عددًا من السائقين الراغبين في مواصلة التسابق وشحذ مهاراتهم خلال العُطلة، ومنافسة سائقين من بُطولات أخرى.

الفيصل الزبير: نجحنا من الصعود على منصة التتويج فـي جميع مشاركات الموسم

اعرب المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير عن سعادته لختام موسم ناجح له وللفريق في البطولة الدولية المفتوحة جي تي والتي تمكن خلال ثلاث محطات من الصعود على منصات التتويج وهذا يعد انجازا جيدا في مشواري وكذلك للفريق بعد ان قدمنا مستوى جيد هذا الموسم وهذا يحفز وبشكل كبير على تقديم الافضل في المشاركات القادمة.

واضاف الفيصل بانه لم يحالفنا الحظ في السباق الاول رغم اننا كنا قادرين على المنافسة بعد ان اوضاع السباق لم تكن لصالحنا بعد الحادث الذي تعرضنا له مع الدورة الاولى وتمكنا من التعويض في السباق الثاني وكانت خلالها الانطلاقة جيدة وكنا في مراكز مختلف خلال مجريات السباق حتى اللحظات الحاسمة والاخيرة من السباق انتقلنا الى المركز الثاني ونثمن جهود الفريق وكذلك الشكر الى وسائل الاعلام المحلية على دعمها لنا خلال هذا الموسم وسوف يكون لنا مشاركة اخرى خلال فترة الشتاء في سباقات لومان الاسيوية.