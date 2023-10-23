انت الأن تتابع خبر قرادة يحقق ذهبية للمنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، عمر قرادة، من احراز الميدالية الذهبية، لمنافسات وزن 49 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) التي انطلقت الأحد.

ويُشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) أكثر من 3 آلاف رياضي يُمثلون 44 وفداً ويتنافسون في 22 رياضة وتستمر المنافسات حتى يوم 22 تشرين الأول الحالي.

وحظي لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب، وثروت الحجاج بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الدورة.

وكانت المنتخبات الأردنية المشاركة في الألعاب الآسيوية البارالمبية قد وصلت إلى مدينة هانغتشو الصينية الأحد الماضي وباشرت تدريباتها في الصالات الرياضية المخصصة للمنافسات.

وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل 17 ميدالية ملونة، من بينها 5 ذهبيات، و6 فضيات، و6 برونزيات.

وافتتح الأردن مشاركته في الألعاب الآسيوية منذ النسخة الأولى والتي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية عام 2014 ونال خلالها 5 ميداليات، من بينها 3 ذهبيات، وبرونزيتان، وفي النسخة الثانية والتي استضافتها مدينة انتشون الكورية الجنوبية نال الأردن 9 ميداليات من بينها ذهبية واحدة، و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، وفي النسخة الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا عام 2018 نالت البعثة الأردنية 3 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتان.