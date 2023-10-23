انت الأن تتابع خبر الوحدات يلتقي الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي الثلاثاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم نظيره فريق الكهرباء العراقي، عند الساعة التاسعة من غد الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويلعب الوحدات ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة، في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق الكهرباء العراقي والكويت الكويتي واتحاد أهلي حلب السوري.

ويملك الوحدات في رصيده 3 نقاط، من فوز على اتحاد أهلي حلب السوري وخسارة أمام الكويت الكويتي.