نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يحقق جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر الجاري، عن فوز لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج، بتصويت الجماهير.

محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر

وكتبت رابطة اللاعبين عن فوز نجم الريدز بالجائزة بتصويت الجماهير، عبر تويتر: "ألف مبروك لمحمد صلاح، تم التصويت له من قبل الجماهير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر سبتمبر".

وشارك محمد صلاح في منافسة قوية مع كلا من: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، سون هيونج مين (توتنهام)، جيمس ماديسون (توتنهام)، بوكايو ساكا (آرسنال) وكيران تريبير (نيوكاسل يونايتد).

ولعب صلاح على مدار الشهر الماضي في أربع مباريات مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز هدفين خلالهم، وصنع تمريرتين حاسمتين.

ويحتل الفرعون المصري المركز السابع فى ترتيب أفضل هدافى الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، والتى يأتي في المركز الأول اللاعب سيرهو جيراسي، مهاجم فريق شتوتجارت، برصيد 14 هدفا فى 8 مباريات بالدوري الألماني حتى الآن.

