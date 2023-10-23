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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- تصريحات نارية من كولر قبل مواجهة سيمبا غداً بشأن وسائل الإعلام

عاجل- كولر يطلق تصريحات نارية عن سياسية "التدوير" ويؤكد "مصلحة الفريق أولًا"..تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي، عن رأيه في سياسة التدوير بسبب مشاركة اللاعبين مع المنتخب المصري بشكل دائما، كما كشف كولر موقف ثنائي الفريق من المشاركة في لقاء سيمبا غدًا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم

وتحدث كولر عن عدد المباريات التي سيخوضها النادي الأهلي خلال هذا الموسم وعن خطته في التعامل مع هذه المباريات بشأن سياسة التدوير قائلًا: "لدينا مباريات كثيرة جدا هذا الموسم، وسنتخطى تقريبا الـ 60 لقاء، أؤمن جدا بسياسة تدوير اللاعبين، وليس لدي فكرة عن التشكيل الأساسي، وتدوير اللاعبين لتقسيم المباريات بين الأسهل والأصعب هذا الأمر لا أقبله، لدي قائمة تضم 32 لاعبا، ولا يوجد لاعب أساسي واحتياطي، كل اللاعبين بالنسبة لي واحد".

عاجل- كولر يطلق تصريحات نارية عن سياسية "التدوير" ويؤكد “مصلحة الفريق أولًا”



عاجل- كولر يطلق تصريحات نارية عن سياسية "التدوير" ويؤكد "مصلحة الفريق أولًا"

وأكد مارسيل كولر على تفكيره في مصلحة النادي الأهلي بشكل دائما قائلًا:: "يجب أن أفكر في مصلحة الفريق أولًا وأخيرًا، واللاعبون يعلمون ذلك، لكن الإعلام أحيانًا يُضخم الأمور، هي مجرد مشاعر إنسانية تحدث وقتها، وفي اليوم التالي نلتقي في التدريبات ونُصافح بعض والأمر ينتهي، لكن أشعر أننا بدأنا نتحدث في الأمر من جديد مع اللاعبين مثل الموسم الماضي".



وتابع مارسيل كولر حديثه عن الأخطاء التي وقع فيها لاعبي النادي الأهلي في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني قائلًا: "حللنا أخطاء مباراة الذهاب، وتخطينا بمراحل صعبة وأصعب كثيرا، ونجحنا في الموسم الماضي في التتويج بكل البطولات تقريبا، مستعدين لمواجهة الغد، ولدي ثقة في جميع اللاعبين".

عاجل- كولر يطلق تصريحات نارية عن سياسية "التدوير" ويؤكد “مصلحة الفريق أولًا”

عاجل- كولر يكشف ثنائي الفريق من المشاركة في لقاء سيمبا غدًا



وكشف مارسيل كولر عن موقفه من مشاركة ثنائية الفريق في مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني قائلًا: "أنتوني موديست شارك في التدريبات لأول مرة بعد عودته من الإصابة وسنرى حالته ومدى استعداده لخوض اللقاء، ومحمد عبد المنعم شارك في التدريبات وجاهز لخوض اللقاء".



وتطرق مارسيل كولر للحديث عن ردود أفعال اللاعبين بعد المباريات قائلًا: "في البداية بالأهلي كانت ردود أفعال اللاعبين غريبة بالنسبة لي، لكني تأقلمت وتعلمت والأمور تحسنت كثيرا وأحيانا يكون هناك مبالغة بعد بعض المباريات، خاصة أن طبيعة اللاعب المصري بعد بعض المباريات تكون عاطفية، لكن أشعر بأنني أبدأ من جديد مع اللاعبين".