الحق عاد لأصحابه.. أول تعليق من هشام نصر على قرار المحكمة الرياضية الدولية (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - علق المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار المحكمة الرياضية الدولية الصادر مساء اليوم الإثنين بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه.

تصريحات هشام نصر

وقضت المحكمة الرياضية الدولية، بقبول الطعن المقدم من المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق لاغيةً الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقاف مجلسه لمدة عام.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية تغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى خمسة آلاف دولار أتعاب محاماة.

من جانبه قال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي": "الحق عاد لأصحابه بعد قرار غير مفهوم صدر في أبريل 2021 لا أفهم لماذا صدر هذا القرار؟ وأتساءل ماذا لو كنا فاسدين أو لصوص؟".

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "قرار الكاس نهائي ولا يجوز الطعن عليه، وهذا القرار ينصف مجلس إدارتي بالكامل في اتحاد اليد، ولا أعلم هل سيرفعوا علينا قضية مثلًا، لا أظن أن هؤلاء سيتعاملوا معي مجددًا كشخص".

وأتم هشام نصر تصريحاته: "أشكر الله وأنتظر قرار وتعليق اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة على حكم المحكمة الرياضية الدولية، خصوصًا أن من يقود اتحاد اليد لجنة معينة ولا أعلم هل سيعود المجلس أم تقام انتخابات؟".

وفي سياق آخر وصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب منذ قليل إلى مقر النادي لاستلام مهام عملهم من اللجنة المؤقتة برئاسة عماد البناني وبدء إجراءات التسليم والتسلم.