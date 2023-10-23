نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقرر دعم فلسطين بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة صباح غد الثلاثاء، وذلك من أجل التبرع بالدم للشعب الفلسطيني في الحرب المشتعلة حاليًا.

الاهلي يدفع بـ6 سيارات إسعاف للتبرع بالدم



وكان النادي الأهلي قد أرسل خطابًا رسميًا إلى وزارة الصحة، يطلب فيه توفير سيارات تبرع بالدم في محيط ستاد القاهرة، وذلك قبل مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني، في إياب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.



وجاء ذلك ضمن القرارات التي أعلن عنها النادي الأهلي عقب الاجتماع لدعم الشعب الفلسطيني في الأحداث الراهنة ضد الإحتلال الصهيوني.



واراد مسؤولو الأهلي توفير سيارات التبرع بالدم قبل انطلاق المباراة التي سيحضرها 30 ألف مشجع، وذلك لتسهيل عملية التبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني، ومساعدة الجهود المصرية في تقديم يد المعاونة لشعب غزة.