طارق العشري يعقد جلسة خاصة مع طبيب الفريق لمعرفة موقف المصابين

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الكابتن طارق العشري المدير الفني لنادي الإتحاد السكندري جلسة خاصة مع الدكتور محمد الصاوي طبيب الفريق لمعرفة موقف المصابين.

سبب عقد طارق العشري جلسة مع الدكتور محمد الصاوي

لمعرفة موقف المصابين كريستوفر مابولولو وأحمد ياسين وسيف تقا لتحديد موقفهم من المباراة المقاولون العرب سؤاء بالتواجد في المباراة أو الغياب عن المباراة.

يواصل نادي الإتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعبه استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل.

وتعادل الإتحاد السكندري مع نظيره بلدية المحلة بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد الاسكندرية.

