سموحة يعلن إصابة ثنائي الفريق قبل مواجهة زد أف سي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الطبي لنادي سموحة إصابة ثنائي الفريق أحمد جمال ومحمد المغربي قبل مواجهة زد أف سي في دوري نايل.

سبب غياب أحمد جمال ومحمد المغربي عن مواجهة زد أف سي

بسبب إصابة أحمد جمال بتمزق في العضلة الغلبية وإصابة محمد مغربي بشد في عضلة السمانة والتي لحقت بهم عقب مباراة الزمالك الماضية.

يسعي الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة تجهيز بديل لثنائي الفريق أحمد جمال ومحمد المغربي استعدادًا لمواجهة زد أف سي.

يواصل نادي سموحة تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي سموحة استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

وخسر نادي سموحة من نظيره الزمالك بخماسية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة