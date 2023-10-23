عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مومباي سيتي الهندي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال ومومباي سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سافيتش، روبن نيفيز، محمد كنو.

خط الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش، سالمسالم الدوسري، مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الهلال ضد مومباي سيتي مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.

