نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رفع إيقافه دوليًا.. تعرف على موقف هشام نصر من الرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم المهندس هشام نصر، مساء اليوم الإثنين، منصب نائب رئيس نادي الزمالك، لمدة أربعة سنوات مقبلة، بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة للقلعة البيضاء، بعد فوز ساحق للقائمة الموحدة بقيادة حسين لبيب رئيس النادي الجديد.

وحسم هشام نصر منصب نائب رئيس القلعة البيضاء، بعد الحصول على 9480 صوتا، من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، عقب منافسة شرسة أمام هاني العتال.

ومن جانبها أصدرت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الإثنين، حكما بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقاف هشام نصر ومجلسه، لمدة عام، وهو الإيقاف الذي قد انتهى بالفعل في شهر أبريل الماضي.

موقف هشام نصر من الرحيل عن الزمالك

ومن جانبه قال هشام نصر في تصريحات صحفية: "بعد حكم المحكمة الدولية بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافي أنا ومجلس اتحاد اليد السابق، أنا الآن أريد قرار جديد يفيد بعودة مجلسي السابق لإدارة اتحاد اليد".

وتابع: "هذا المجلس كان الأحق والأجدر بإدارة منظومة اليد في مصر، فهم أفضل من حققوا العديد من الإنجازات لكرة اليد المصرية".

وحول رحيله عن القلعة البيضاء حال صدور قرار بعودة مجلسة لإدارة اتحاد اليد، قال هشام نصر: "هذا الأمر لم أفكر به حتى الآن".

واختتم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حديثه قائلًا: "الأهم بالنسبة لي أولًا، هو أن يعود المجلس بأكمله لإدارة اتحاد اليد المصري، لأنهم يستحقون ذلك، ويستحقون أن يكملوا مدتهم".